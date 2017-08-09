ЦИК Грузии отказал партии «Гирчи» в участии на местных выборах

09.08.2017 14:18 Центральная избирательная комиссия Грузии отказалась допускать оппозиционную партию «Новый политический центр – Гирчи» к участию в выборах органов местного самоуправления, которые должны состоятся в конце октября.



Для прохождения регистрации на участие в выборах партия должна была представить в ЦИК подписи как минимум 25 тысяч избирателей.



Партия превратила этот процесс в перформанс и 31 июля доставила в ЦИК бумаги с анкетами и подписями на фаэтоне, запряженном лошадьми. Таким необычным способом доставки документов в «Гирчи» пытались подчеркнуть, что в XXI веке документы должны представляться в электронном виде, а их доставка на бумаге является пережитком прошлого.



В итоге после проверки из 28 тысяч представленных подписей ЦИК счел соответствующим правилам только 13 подписей. На этом основании партии «Гирчи» было отказано в участии на выборах.



Между тем в самой партии это решение ЦИК сочли еще одним подтверждением того, что избирательная система устарела.



Важно учесть то обстоятельство, что представленные подписи изначально были фальшивыми, хотя формально были очень похожи на реальные.



О том, что партия собиралась представить в ЦИК фальшивые подписи заявлял и сам председатель партии Зураб Джапаридзе. По его словам, другие политические партии уже многие годы сдают в ЦИК фальшивые подписи, но так как они соблюдают все процедуры, им это сходит с рук.



«Мы сделали это публично, чтобы для журналистов и граждан этой страны стало понятно, каким маразмом и идиотизмом является этот избирательный процесс», — заявил Джапаридзе.



Представители партии объяснили журналистам, что ЦИК на самом деле не проверяет реальность подписей. Представленные партией «Гирчи» подписи были признаны недействительными по двум причинам и их можно отнести к «техническим погрешностям».



Во-первых, в подписях дата рождения была указана не четырехзначным, а двузначным числом, например, вместо 19.05.1984 было указано 19.05.84. Во-вторых, в адресах не был указан город, а только улица, номер дома и квартира.

«Избирательная система является смешным бюрократическим абсурдом – можно представлять фальшивые подписи, зато нельзя писать «84» вместо «1984», — отметил в беседе с журналистами представитель партии Яго Хвичия.



«Все это ясно свидетельствует о том, что требование закона, связанное с предоставлением подписей, реально подразумевает сбор макулатуры и подталкивает партии не к поиску реальных сторонников, а к переписке данных из базы в бланки ЦИК со скрупулезной точностью… Партии либо не осознают абсурдность этого процесса, либо пытаются подстроить систему под себя», — заявил Джапаридзе, подводя итоги «эксперимента» партии на пресс-конференции.



По словам Джапаридзе, несмотря на то, что партия не примет участия в выборах в этом году, это не означает, что «Гирчи» полностью отстранится от избирательного процесса.



«Полтора месяца назад мы публично заявили, что если не сможет онлайн собрать подписи 25 тысяч сторонников, то не примем участия в выборах. В итоге мы собрали более 7 тысяч подписей…Однако это не означает, что мы полностью отстранимся от избирательного процесса. Мы не собираемся так «осчастливить» другие политические партии», — сказал Джапаридзе.



Открытую фальсификацию подписей в «Гирчи» назвали вторым «Актом гражданского неповиновения». Первый такой «акт» состоялся 31 декабря 2016 года, когда в новогоднюю ночь в партии открыто, с трансляцией в фейсбуке, посадили коноплю. В итоге через месяц ростки были изъяты, однако к уголовной ответственности никто привлечен не был, так как МВД посчитало количество конопли недостаточным для соответствующего обвинения. Председатель партии Зураб Джапаридзе был оштрафован на 500 лари (около 200 долларов).



Партия «Гирчи» была создана в 2015 году группой политиков, покинувших ряды бывшей правящей партии «Единое национальное движение».



«Гирчи» объявила своей фокус-группой молодых избирателей и перенесла общение с избирателями в социальные сети.



Партия придерживается ульта-либеральных взглядов: выступает за легализацию наркотиков, перехода на контрактную армию и отмену обязательной воинской повинности, отказ от государственных пособий и субсидий, минимальное вмешательство государства в экономику и так далее. Недавно партия высказала еще одно необычное для грузинского политического спектра предложение – легализовать проституцию.

Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/tsik-gruzii-otkazal-partii-girchi-v-uchastii-na-mestnyh-vyborah/#t20c















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