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Ермухамет Ертысбаев рассказал, как легко искоренили коррупцию в Грузии Посол Казахстана в Грузии считает Саакашвили импульсивным, эмоциональным и решительным человеком


09.08.2017   14:50
Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Грузии Ермухамет Ертысбаев с теплотой отозвался об экс-президенте Грузии и экс-губернаторе Одесской области Украины в ходе брифинга в Министерстве иностранных дел в Астане.

Ермухамет Ертысбаев описал грузинского политика как "импульсивного, эмоционального и решительного человека".

"Я ему вручал верительные грамоты 10 мая 2013 года. Человек дела, например, в один день он уволил 75 тысяч полицейских, а было 85 тысяч. Прямо в один день. Был принят самый жестокий уголовный кодекс в мире – парламент моментально в течение недели этот сделал: ГАИ было упразднено, несколько десятков полицейских сразу после реформы посадили на девять лет за взятку в 50 долларов. Причем они делали такие эксперименты, когда агентов подсаживали в патрульную машину вместе с полицейским и этот агент специально провоцировал брал взятку, и если тот его не заложил, он тоже шёл под суд. Жесточайшие меры, но легко искоренили коррупцию", – вспоминает казахстанский посол.

Несмотря на то, что Михеил Саакашвили лишён гражданства Грузии, а сейчас и Украины, он продолжает влиять на всё постсоветское пространство, считает посол.

"Он считает, что можно сделать всё с точки зрения реформы, главное – не стоять на берегу, не размышлять, как надо плавать, а прыгать в воду и смело поплыть. Это его принцип, и с этой точки зрения объясняется, почему Запад и США, представители крупного политического истеблишмента, такие как Маккейн, они поддерживают Саакашвили, Считают, что этот человек существенно влияет не только на всю страну, а на всё постсоветское пространство", – отметил Ермухамет Ертысбаев.

В декабре 2015 года в Грузии был подписан указ о лишении бывшего президента страны Михеила Саакашвили гражданства. Назначение его губернатором Одесской области Украины и получение украинского гражданства нынешний глава Грузии Георгий Маргвелашвили посчитал оскорблением.

26 июля 2017 года появилась информация о лишении Михеила Саакашвили гражданства Украины. Депутат Владимир Арьев заявил, что Михеил Саакашвили получил гражданство Украины по фальшивым документам. В ответ на эти заявления бывший губернатор Одесской области сказал, что не намерен добиваться статуса беженца, просить политубежища у других стран и пытаться получить гражданство какого-либо государства.

9 августа политик покинул Польшу. В Пограничной службе Польши не стали отвечать на вопрос о том, в какую страну направился Саакашвили и какой документ предъявил при пересечении границы.






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