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Замминистра финансов Грузии побывал в Туркменистане
09.08.2017 14:54
Вчера туркменский МИД разместил информацию об итогах визита в Ашхабад гостей из Грузии. Во главе официальной делегации был заместитель министра финансов Николоз Гагуа.
Переговоры прошли в министерстве иностранных дел, передает Тренд. Представители двух стран обсудили отрасли, в которых возможно расширить межгосударственное сотрудничество. Подняли также тему реализации значительных стратегических проектов в торговой и экономической сферах. На новый уровень стороны предложили вывести взаимодействие в области культуры и гуманитарной политики.
О необходимости расширения туркмено-грузинских связей говорят и главы двух государств. В июле президент Грузии Георгий Маргвелашвили отправил туркменскому лидеру Гурбангулы Бердымухамедову письмо в честь 25-летия установления дипотношений между странами. В нем он подтвердил заинтересованность Грузии в укреплении партнерских отношений с Туркменистаном.
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