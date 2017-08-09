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Замминистра экономики Украины приехал в Грузию вместе с журналистами
09.08.2017 14:58
Заместитель министра экономики Украины знакомится с достижениями Грузии в сфере туризма. Куратор туристической сферы Михаил Титарчук находится в Грузии вместе с журналистами.
Украинская власть интересуется достижениями и результатами туристической сферы Грузии, которых она добилась в последние годы.
В рамках визита Михаил Титарчук посетит Батуми и Тбилиси, а украинские журналисты подготовят материалы о туристическом потенциале Грузии.
"Украина чувствует братскую помощь Грузии с точки зрения того, чтобы научится у вас, как работать в сфере туризма тогда, когда население Грузии составляет 3 миллиона, и 500 000 заняты в туристической сфере, а количество туристов увеличилось шесть раз. Мы узнаем, как вам удалось с теми же проблемами, что у нас, в условиях оккупации, привести в действие эту сферу"- заявил заместитель министра экономики Украины Михаил Титарчук.
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