Замминистра экономики Украины приехал в Грузию вместе с журналистами

09.08.2017 14:58 Заместитель министра экономики Украины знакомится с достижениями Грузии в сфере туризма. Куратор туристической сферы Михаил Титарчук находится в Грузии вместе с журналистами.



Украинская власть интересуется достижениями и результатами туристической сферы Грузии, которых она добилась в последние годы.



В рамках визита Михаил Титарчук посетит Батуми и Тбилиси, а украинские журналисты подготовят материалы о туристическом потенциале Грузии.



"Украина чувствует братскую помощь Грузии с точки зрения того, чтобы научится у вас, как работать в сфере туризма тогда, когда население Грузии составляет 3 миллиона, и 500 000 заняты в туристической сфере, а количество туристов увеличилось шесть раз. Мы узнаем, как вам удалось с теми же проблемами, что у нас, в условиях оккупации, привести в действие эту сферу"- заявил заместитель министра экономики Украины Михаил Титарчук.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

