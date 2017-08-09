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Россия выплатила компенсацию в 30 000 евро грузинке, депортированной в 2006 году


09.08.2017   15:22
Согласно информации НПО "43-я статья Конституции", российская власть впервые исполнила постановление Европейского суда, и перечислила грузинке, депортированной в 2006 году, компенсацию в количестве 30 000 евро.

В неправительственной организации считают, что это беспрецедентное событие в российско-грузинских международных тяжбах.

"12 июля путинская власть приняла беспрецедентное решение, и грузинке, депортированной из Российской Федерации, перечислила 30 000 евро. Дело гражданки Грузии Лии Шиошвили стало одним из самых резонансных среди множества дел, рассмотрение которых удовлетворил Европейский суд по правам человека в рамках иска "Грузия против России".

Российская власть впервые исполнила постановление Европейского суда, и выплатила пострадавшей компенсацию. 21 декабря минувшего года Европейский суд по правам человека удовлетворил иск истицы Шиошвили, и возложил на Россию уплату 30 000 евро в качестве возмещения морального вреда.

20 октября 2006 года российские правоохранители задержали беременную на восьмом месяце Лию Шиошвили вместе с четырьмя малолетними детьми в городе Руза Московской области. А затем, в поезде в Грузию, в городе Дербенте в Дагестане уже беременной на девятом месяце не дали возможность продолжить путь по мотиву неполадок в документе. В течение двух недель страдающая астмой беременная на девятом месяце женщина с четырьмя детьми вместе с другими грузинами находилась в невыносимых условиях. Крайне измученная грузинская семья только в начале декабря смогла пешком перейти дагестанско- азербайджанскую границу. 15 декабря роды Лии Шиошвили в больнице Гурджаани закончились тяжелейшим результатом"- говорится в информации, распространенной "43-й статьей Конституции".

Напомним, в 2006-2007 годы из России были депортированы более чем 7 000 граждан Грузии.

Права Лии Шиошвили и еще 10 депортированных граждан в Европейском суде по правам человека защищает неправительственная организация "43-я статья Конституции".








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