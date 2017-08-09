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Спикер сейма Латвии: 9 лет назад российские военные силы напали на Грузию


09.08.2017   18:18
Латвия выражает поддержку в отношении территориальной целостности Грузии. Об этом заявила спикер сейма Латвии Инары Мурниеце, которая напомнила, что в августе 2008 года Россия напала на Грузию.

"9 лет назад российские военные силы напали на Грузию. Мы выражаем дружбу, и сильную поддержку в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии"- отметила Инара Мурниеце.

7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России- ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстоянии в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.

В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.

Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.






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