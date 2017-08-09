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Катар упростил визовый режим для граждан Грузии
09.08.2017 18:51
Власть Катара упростила визовый режим для 80 стран, в том числе и для граждан Грузии. Информация об этом опубликована на официальном портале туризма Катара.
В первый список входят 33 страны, в том числе граждане Франции, Германии, и Турции. У визы 180-дневный срок действия, и граждане этих стран имеют право оставаться в Катаре на 90 дней.
Во втором списке наряду с другими 46 странами находится и Грузия. Граждане Грузии смогут оставаться в Катаре на 30 дней, и продлить визу еще на 30 дней.
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