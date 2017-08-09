Талаквадзе: Каха Каладзе может превратить проблемы в проекты

09.08.2017 21:04 Менеджмент парковки Тбилиси будет одним из успешных проектов Кахи Каладзе, - об этом заявил член большинства парламента Грузии Арчил Талаквадзе. По его же словам, Каха Каладзе может превратить проблемы в проекты.



«Менеджмент парковки Тбилиси будет одним из успешных проектов Кахи Каладзе. Видение Кахи Каладзе, заключающееся в направлении платежей за парковку в инфраструктуру парковки, освобождении тротуаров, предложении населению комфортных и доступных альтернатив в виде общественного транспорта, а также в концепции урбанного развития – указывает на то, что у Каладзе есть план по решению проблем города; он может превратить проблемы в проекты. Каладзе и после 5-ти лет нахождения во власти говорит с народом прямо, просто и понятно, что является для будущего мэра весьма значительным преимуществом», - заявил Талаквадзе.



Думаю, правильная модель, когда менеджмент по парковке осуществляется местной властью, - об этом заявил кандидат в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» Каха Каладзе. По поводу парковки он распространил видеообращение, в котором отмечает, что в этом случае будут учтены как интересы водителей, так и пешеходов.















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