Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Удумашвили: Совет по управлению кризисами является убежищем для политических пенсионеров «Грузинской мечты»


09.08.2017   21:08
Кандидат в мэры Тбилиси от «Национального движения» Заал Удумашвили выходит с инициативой об упразднении Совета по управлению кризисами. Заявление об этом он сделал на проведенной в офисе партии пресс-конференции.

По его словам, во время произошедшего вчера на Мтацминде пожара общественность еще раз увидела, насколько бездейственна власть в кризисной обстановке. «...Если бы не самоотверженная работа пожарных, последствия пожара могли бы быть гораздо тяжелее. И это в то время, когда в правительстве уже три года функционирует Совет по управлению кризисами. Однако, чему служит это ведомство, до сих пор непонятно.

Совет по управлению кризисами реально является убежищем для политических пенсионеров «Грузинской мечты», содержание которого ежегодно обходится бюджету в три с половиной миллиона, отсюда 2.5 млн только фонд зарплаты. Средняя зарплата же трудоустроенных туда 78-ми человек – беспрецедентно высока. В течение 3 лет это ведомство из наших карманов получило более 20 млн.

То, что Совет недейственен, стало ясно еще во время стихии 13 июня. Вчера же он вообще включился в процесс ликвидации пожара, возникшего на Мтацминде. Поэтому бездейственный Совет должен быть упразднен. Освободившиеся же ресурсы должны быть использованы на техническое оснащение и усиление соответствующего ведомства. Что касается координирующей функции, которой сегодня формально наделен Совет, то это –прямая обязанность правительства», - заявил Заал Удумашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
За семь месяцев 2017 года аэропорты Грузии приняли более 2,1 млн пассажиров
Lufthansa названа самой пунктуальной авиакомпанией, летающей в Тбилиси
Посол Казахстана в Грузии недоволен казахстанским менеджментом Батумского порта
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Представительство ЕС о визите Путина в Абхазию
Самнидзе: Обещания Путина - попыткой завоевать сердца абхазского народа
Роста антироссийских настроений в Абхазии не смог обойти стороной даже Путин
Путин находится в оккупированном грузинском регионе Абхазия
Премьер Грузии: Примирению грузин, абхазов и осетин нет альтернативы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе заработал без очередей
В Грузии более 3,4 млн избирателей
ЦИК Северной Осетии одобрил нововедения на парламентских выборах
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна