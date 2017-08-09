Удумашвили: Совет по управлению кризисами является убежищем для политических пенсионеров «Грузинской мечты»

09.08.2017 21:08 Кандидат в мэры Тбилиси от «Национального движения» Заал Удумашвили выходит с инициативой об упразднении Совета по управлению кризисами. Заявление об этом он сделал на проведенной в офисе партии пресс-конференции.



По его словам, во время произошедшего вчера на Мтацминде пожара общественность еще раз увидела, насколько бездейственна власть в кризисной обстановке. «...Если бы не самоотверженная работа пожарных, последствия пожара могли бы быть гораздо тяжелее. И это в то время, когда в правительстве уже три года функционирует Совет по управлению кризисами. Однако, чему служит это ведомство, до сих пор непонятно.



Совет по управлению кризисами реально является убежищем для политических пенсионеров «Грузинской мечты», содержание которого ежегодно обходится бюджету в три с половиной миллиона, отсюда 2.5 млн только фонд зарплаты. Средняя зарплата же трудоустроенных туда 78-ми человек – беспрецедентно высока. В течение 3 лет это ведомство из наших карманов получило более 20 млн.



То, что Совет недейственен, стало ясно еще во время стихии 13 июня. Вчера же он вообще включился в процесс ликвидации пожара, возникшего на Мтацминде. Поэтому бездейственный Совет должен быть упразднен. Освободившиеся же ресурсы должны быть использованы на техническое оснащение и усиление соответствующего ведомства. Что касается координирующей функции, которой сегодня формально наделен Совет, то это –прямая обязанность правительства», - заявил Заал Удумашвили.















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