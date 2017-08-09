Каладзе желает вернуть управление парковками в ведение местной власти

09.08.2017 21:29 «Думаю, правильная модель, когда менеджмент по парковке осуществляется местной властью», - об этом заявил кандидат в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» Каха Каладзе.



По поводу парковки Каладзе распространяет видеообращение, в котором заявляет, что в упомянутом случае будут учтены как интересы водителей, так и пешеходов.



«Хочу коснуться одного из актуальных вопросов, который очень беспокоит тбилисцев и Тбилиси – это парковка. Как известно, годами ранее был оформлен неприемлемый и содержащий в себе неправильные обязательства договор, который реально принес тбилисцам очень много штрафов и меньше места для парковки.



...Я думаю, что к этому вопросу нужен верный правовой подход и нахождение правильного выхода. Я думаю, правильная модель, когда менеджмент по парковке осуществляется местной властью. В этом случае будут учтены как интересы водителей, так и пешеходов, а также надлежащим образом будут соблюдены их интересы. Каждый тетри, уплаченный тбилисцами, пойдет не в чей-либо карман, а полностью будет направлен в бюджет города и потрачен на осуществление проектов парковки. Это очень важно и это то, что нужно тбилисцам. Это будет современная система парковки, являющаяся частью полного жизнью города», - отметил кандидат в мэры.















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