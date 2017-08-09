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Визит Путина в Абхазию противоречит фундаментальным нормам международного права - депутат


09.08.2017   22:02
Председатель парламентского комитета внешних отношений Софья Кацарава считает провокационным действием визит президента России в оккупированную Абхазию. По ее словам, по поддержке международных партнеров власть Грузии по-прежнему продолжит прагматичную и последовательную политику.

"Это провокационный шаг, который противоречит всем фундаментальным нормам международного права, и что главное, препятствует мирному урегулированию конфликта. Наша задача, продолжить нашу прагматичную, и последовательную политику. Разумеется, по поддержке, и активной включенностью международных партнеров для того, чтобы достигнуть нашей задачи, мирного урегулирования конфликта, и мы очень надеемся, что этот визит получит адекватную оценку со стороны международного содружества, и в связи с этим уже было сделано соответствующее заявление со стороны НАТО"- заявила Софья Кацарава.

Провокационный визит президента России в оккупированную Абхазию закончился. После встречи с т.н. президентом Владимир Путин обещал оккупационному режиму финансовую помощь, и гарантии безопасности. В том числе соответственно оформленному т.н. договору, в скором времени население оккупированной Абхазии включится в единую систему здравоохранения России.








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