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В Грузии насчитали более 3,4 млн избирателей


10.08.2017   10:34
Голосовать на выборах в местные органы власти Грузии в октябре 2017 года смогут более 3,4 миллиона граждан страны, сообщила Sputnik Грузия пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Ана Микеладзе.

Осенью граждане Грузии будут выбирать местные законодательные органы (сакребуло), а также градоначальников и глав районов.

"Четыре раза в год соответствующие ведомства предоставляют данные ЦИК, который в свою очередь формирует избирательные списки. По последним данным, которые мы получили 15 июля 2017 года, в Грузии зарегистрировано 3 461 225 избирателей", — сказала Микеладзе.

Эта цифра изменится при составлении окончательного списка избирателей.

"После официального назначения дня голосования ЦИК обратится в соответствующие ведомства для получения обновленных данных. После этого ЦИК снова обработает полученные данные, разделит их по округам. В течение пяти дней после назначения выборов и не позднее пяти дней до выборов ЦИК на своем сайте опубликует общее количество избирателей", — рассказала Микеладзе.

О желании баллотироваться в мэры Тбилиси уже заявили пять кандидатов: Каха Каладзе от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", Заал Удумашвили от "Единого национального движения", Элене Хоштария от партии "Европейская Грузия – движение за свободу", Тенго Шергелашвили от "Движения строительства" и независимый кандидат Алеко Элисашвили.

Согласно опросу общественного мнения почти за четыре месяца до выборов, Каладзе поддерживают 30% избирателей, Элисашвили – 19%, Удумашвили – 18%, а Хоштария – 5%. Тогда кандидатура Шергелашвили, который представляет партию экс-спикера парламента Грузии Давида Усупашвили, еще не была представлена.

Эксперты расходятся во мнениях о том, кто из оппозиционеров может пройти во второй тур – Элисашвили или Удумашвили. При этом в окончательной победе Каладзе никто не сомневается.






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