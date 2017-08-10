Городской суд: Министр юстиции Грузии нарушила закон

10.08.2017 10:59 Городской суд посчитал министра юстиции нарушителем закона. Тея Цулукиани получила вербальное замечание от первой инстанции правосудия за сокрытие публичной информации.



Телекомпания "Рустави 2" эксклюзивно раздобыла решение городского суда Тбилиси, в котором написано:



"Тея Цулукиани, рожденная 21 января 1975 года, признана виновной по статье 173 Кодекса административных правонарушений, и соответственно статье 22 того же кодекса освобождена от административной ответственности. Объявить словесное замечание".



Министр не желает говорить о решении.



Тяжба между Теей Цулукиани и омбудсменом Учей Нануашвили началась в минувшем году, кода Институт свободы информации запросил из Министерства юстиции публичную информацию, но не получил документы. После этого неправительственная организация обратилась для реагирования к народному защитнику.



Информация, сокрытие которой Тее Цулукиани обошлось ценой статуса нарушителя закона, касалась зарплаты, премий, надбавок, и других представительских расходов в министерстве. Несмотря на решение суда, Минюст тщательно скрывает информацию о том, сколько тратит на премии, надбавки, и командировки.



После судебного заседания, и скандального постановления выясняется, что ведомство согласилось выдать только расходы за 2016 год, и передало эту информацию неправительственной организации несколько дней назад, но данные спорного 2015 года по-прежнему скрывает.















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