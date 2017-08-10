Гахария: Сбои в компьютерных системах аэропортов произошли и в других странах

10.08.2017 12:22 Работа Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели была парализована из-за проблем провайдера IT-услуг для отрасли воздушных перевозок – международной компании SITA, заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария.



Данное заявление Гахария сделал в ходе заседания правительства, на котором премьер-министр Георгий Квирикашвили поинтересовался причинами сбоев.



Гахария утверждает, что подобные проблемы возникли не только в Грузии, но и в аэропортах других стран.



«Поздно ночью определенные неполадки возникли в системе SITA — это международная организация, которая осуществляет как физическую, так и онлайн регистрацию пассажиров в аэропортах. Как видно, и мы сейчас это выясняем, эта проблема не только в Тбилисском аэропорту, а в нескольких точках. Это более глобальная проблема. Мы поддерживаем контакт с головным офисом SITA», — сказал Гахария.



По словам министра, к настоящему времени среднее время задержки рейсов в Тбилисском аэропорту составляет 15-20 минут. В ночь на четверг рейсы из аэропорта выполнялись с двухчасовыми задержками.



Сбой в системе электронной системой регистрации пассажиров и багажа произошел накануне ночью. Из-за неполадок сотрудникам аэропорта пришлось вручную регистрировать пассажиров. С опозданиями были выполнены рейсы в направлении Стамбула, Мюнхена, Афин, Варшавы, Киева, Дубая, Анталии и Шаржа.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

