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Гахария: Сбои в компьютерных системах аэропортов произошли и в других странах


10.08.2017   12:22
Работа Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели была парализована из-за проблем провайдера IT-услуг для отрасли воздушных перевозок – международной компании SITA, заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария.

Данное заявление Гахария сделал в ходе заседания правительства, на котором премьер-министр Георгий Квирикашвили поинтересовался причинами сбоев.

Гахария утверждает, что подобные проблемы возникли не только в Грузии, но и в аэропортах других стран.

«Поздно ночью определенные неполадки возникли в системе SITA — это международная организация, которая осуществляет как физическую, так и онлайн регистрацию пассажиров в аэропортах. Как видно, и мы сейчас это выясняем, эта проблема не только в Тбилисском аэропорту, а в нескольких точках. Это более глобальная проблема. Мы поддерживаем контакт с головным офисом SITA», — сказал Гахария.

По словам министра, к настоящему времени среднее время задержки рейсов в Тбилисском аэропорту составляет 15-20 минут. В ночь на четверг рейсы из аэропорта выполнялись с двухчасовыми задержками.

Сбой в системе электронной системой регистрации пассажиров и багажа произошел накануне ночью. Из-за неполадок сотрудникам аэропорта пришлось вручную регистрировать пассажиров. С опозданиями были выполнены рейсы в направлении Стамбула, Мюнхена, Афин, Варшавы, Киева, Дубая, Анталии и Шаржа.






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