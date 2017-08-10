Хулордава: Грузия не одинока перед лицом российской агрессии

10.08.2017 13:32 По заявлению председателя парламентского комитета евроинтеграции Тамар Хулордава, отзыв Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в связи с визитом Владимира Путина в оккупированный регион является еще одним откровенным знаком, что Грузия не одинока перед лицом российской агрессии.



По словам Хулордава, Соединенные Штаты осуждают визит президента Российской Федерации в оккупированную Абхазию, и еще раз призывают ее к признанию международных норм, и соблюдению суверенитета Грузии.



"Наш стратегический партнер особенно подчеркивает тот факт, что этот шаг президента России не соответствуют принципам женевских международных переговоров, участницей которых является Россия, и который является единственным международным механизмом для мирного разрешения конфликта"- заявила Хулордава.



По ее же заявления Грузия должна продолжить мобилизацию американских и европейских партнеров вокруг этого вопроса.



"За поездкой Путина в оккупированную Абхазию уже последовал отзыв Евросоюза. Мы должны продолжить мобилизацию наших американских и европейских партнеров вокруг данного вопроса. Для России заявления этих и других партнеров являются еще одним откровенным признаком того, что Грузия не одинока перед лицом российской агрессии"- отметила Тамар Хулордава.



Напомним, что Государственный департамент Соединенных Штатов Америки отозвался на визит президента РФ Владимира Путина в оккупированную Абхазию. В заявлении Госдепа сказано, что этот визит противоречит принципам международных женевских дискуссий.

















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