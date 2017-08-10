Премьер выступает за усиление спасательных служб Грузии

10.08.2017 16:16 Премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил о необходимости усиления спасательных служб Грузии.



В ходе сегодняшнего заседания правительства Квирикашвили похвалил сотрудников агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, отметив их профессионализм и мужество. Вместе с тем, премьер напомнил, что с увеличением числа туристов, ведомство сталкивается с новыми вызовами.



«Хочу еще раз подчеркнуть налаженную работу этой структуры и героизм людей, которые заботятся о жизнях других, рискуя собственной. Конечно, необходимо еще больше усилить эту структуру. Вместе с ростом числа туристов в нашей стране растут и вызовы, и мы должны еще более серьезно думать о том, как улучшить работу этой структуры», — сказал Квирикашвили.



Этим летом грузинские спасатели особенно часто реагировали на сообщения, поступающие от иностранных туристов. Только на черноморском побережье за июль они спасли жизни 70 иностранцев. Кроме того, агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии регулярно сообщает об успешных операциях по спасению путешественников в высокогорных районах страны.



В этом году синоптики фиксируют в Грузии новые температурные рекорды. В условиях сильной жары, в столице, а также восточной части страны произошло уже несколько серьезных пожаров. 7 августа крупный пожар произошел на склоне горы Мтацминда в центре Тбилиси. Огонь уничтожил два гектара лесопарка. В тушении пожара принимали участие до 70 спасателей-пожарных.















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