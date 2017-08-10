МИД Украины не ведет переговоров с другими странами о передвижении Саакашвили - Макеев

10.08.2017 16:36 Предвидение экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили не является приоритетным вопросом в переговорах с дипломатами других стран, заявил директор департамента политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев.



"Министерство иностранных дел занимается тем, что постоянно звонит, встречается с иностранными коллегами. Но хочу заверить, что приоритетом внешней политики разговоры о перемещении одного отдельного гражданина не является. Соответственно таких разговоров министр или кто-либо из МИД не ведет. Тем более, кто может знать, где завтра этот гражданин может оказаться?" - сказал А.Макеев в эфире программы Face2Face на телеканале ZIK.



Он подчеркнул, что сегодня Киев поддерживает очень активный диалог с литовскими и польскими партнерами, так как в двусторонних отношениях есть как позитивные, так и негативные моменты, которыми занимается МИД, но среди приоритетных вопросов украинского внешнеполитического ведомства М.Саакашвили нет.



Вместе с тем, А.Макеев отметил, что заявления М.Саакашвили вредят международному имиджу Украины.



"Обычно, когда об Украине говорят за границей, мы заинтересованы в том, чтобы об Украине говорили хорошо. То, что говорит эта отдельная личность (М.Саакашвили – ИФ.), оно вредит Украине и ее международному имиджу. Более того, некоторые высказывания, например, о гражданстве и паспортах министра иностранных дел Климкина, прозвучавшие вчера. Министр Климкин отреагировал на них и сказал, что какие-либо обвинения, что у него есть российский паспорт, – это неправда… Но очевидно, что такие вещи вредят Украине и перечеркивают работу, которую ведут украинские дипломаты", - сказал А.Макеев.



Говоря об инициативе введения визового режима между Украиной и Российской Федерацией А.Макеев отметил, что визы с Россией не решат проблему проникновения в Украину нежелательных элементов.



"Давайте смоделируем такой момент: любой террорист попадает в украинское посольство, сдает свой паспорт, объясняет цель визита, однако украинский консул, к примеру, в Ростове-на-Дону не распознает в нем террориста. Это не его функция – это функция специальных служб. Именно поэтому я говорю, что этот инструмент также не пригодится нашим спецслужбам – они ищут совсем другую информацию", - отметил представитель МИД Украины.



По его словам, главной проблемой, над которой бьется украинская власть, - предотвратить случаи, когда нежелательные элементы попадают в Украину, в частности, террористы или люди, которые будут вредить национальным интересам и национальной безопасности Украины. "Это первый шаг во внедрении визового режима. Но главное – работать не над вывеской, как безвизовый режим, а над тем, какие проблемы благодаря этому мы хотим решить", - объясняет А.Макеев.



По его словам, на некоторое время назад на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) было принято решение, что с начала следующего года должна заработать система, которая позволит снимать биометрические данные из иностранцев, которые попадают в Украину.















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