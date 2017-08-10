Наибольшее число отказов во въезде в Грузию получили граждане Индии

10.08.2017 18:52 В течении семи месяцев 2017 года в Грузии побывало рекордное количество - 4 миллиона иностранных визитеров.



Наряду с ростом визитеров увеличилось количество иностранцев, которых вернули назад с границы. Согласно отчету, опубликованному МВД, в первом полугодии во въезде в Грузию было отказано 571 индийскому визитеру. Это означает, что в данный период Грузия вернула назад 2,1% въехавших в страну индийцев.



Из 2 922 лиц, которых вернули с границы, 19% являются гражданами Индии, на следующем месте граждане Турции и Азербайджана. В рейтинге лидируют страны Ближнего Востока и Азии.



Депортированные из Грузии лица по гражданству:



Индия - 571

Турция - 492

Азербайджан - 418

Россия - 230

Сирия - 175

Узбекистан - 171

Туркменистан - 99

Армения - 88

Пакистан - 85

Египет - 65



Наиболее известный случай депортации гражданки Индии произошел 4 июля 2017 года, когда на границе не пропустили приехавшую в Грузию для путешествия Кушбу Каушалу.



По словам Каушалы, у нее были с собой все необходимые документы: виза, письмо работодателя, где было написано, что она вернется назад после отдыха, банковская выписка, гостиничная бронь, страховка здоровья и путешествия.



В текущем году в Грузии наметился рост потока индийских визитеров. За 7 месяцев 2017 года в страну въехали 32 000 визитеров, что по сравнению с прошлым годом больше на 100%.

















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