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Наибольшее число отказов во въезде в Грузию получили граждане Индии


10.08.2017   18:52
В течении семи месяцев 2017 года в Грузии побывало рекордное количество - 4 миллиона иностранных визитеров.

Наряду с ростом визитеров увеличилось количество иностранцев, которых вернули назад с границы. Согласно отчету, опубликованному МВД, в первом полугодии во въезде в Грузию было отказано 571 индийскому визитеру. Это означает, что в данный период Грузия вернула назад 2,1% въехавших в страну индийцев.

Из 2 922 лиц, которых вернули с границы, 19% являются гражданами Индии, на следующем месте граждане Турции и Азербайджана. В рейтинге лидируют страны Ближнего Востока и Азии.

Депортированные из Грузии лица по гражданству:

Индия - 571
Турция - 492
Азербайджан - 418
Россия - 230
Сирия - 175
Узбекистан - 171
Туркменистан - 99
Армения - 88
Пакистан - 85
Египет - 65

Наиболее известный случай депортации гражданки Индии произошел 4 июля 2017 года, когда на границе не пропустили приехавшую в Грузию для путешествия Кушбу Каушалу.

По словам Каушалы, у нее были с собой все необходимые документы: виза, письмо работодателя, где было написано, что она вернется назад после отдыха, банковская выписка, гостиничная бронь, страховка здоровья и путешествия.

В текущем году в Грузии наметился рост потока индийских визитеров. За 7 месяцев 2017 года в страну въехали 32 000 визитеров, что по сравнению с прошлым годом больше на 100%.







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