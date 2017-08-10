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Конституционные поправки - НПО призывают правящую команду к уступкам


10.08.2017   20:50
Неправительственный сектор комментирует процессы, вошедшие в тупик по конституционным изменениям. Представители неправительственных организаций призывают правящую команду к уступкам.

Исполнительный директор "Института развития свободы информации (IDFI)" Георгий Клдиашвили отметил, что между правящей командой и большей частью общества существует разная позиция по избирательной системе.

"Принципиально, в чем все, кроме большинства, сходятся, это изменение избирательной системы, получившей очень негативную оценку, как со стороны оппозиции, парламентского и непарламентского, неправительственного сектора, президента, омбудсмена, и что главное, самой Венецианской комиссии. Это является сохранением той модели в виде избирательной системы, которая есть сейчас"- заявил Георгий Клдиашвили.

По его же мнению, существующая парламентская система тормозит развитие демократии.

"Принципиально, как изначально было обещано, изменить пропорциональную систему, поскольку система, существующая сегодня в виде избирательной системы, не дает возможность развития парламентского плюрализма, парламентской демократии"- заявил Георгий Клдиашвили.

Председатель парламента предлагает оппозиции пройти консультации до встречи с представителями венецианской комиссии.







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