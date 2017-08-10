Спикер парламента Грузии высоко ценит поддержку США

10.08.2017 22:28 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе высоко ценит поддержку США и считает очередное заявление Госдепа в связи с визитом президента России в Абхазию демонстрацией очень твердой поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии.



«Для нас очень важна поддержка наших американских партнеров, друзей, твердая поддержка Соединенных Штатов Америки. И это заявление, естественно, является демонстрацией очень твердой поддержки Грузии, нашего суверенитета и территориальной целостности», — заявил журналистам Ираклий Кобахидзе.



Как сообщалось ранее, визит президента России Владимира Путина в Абхазию оказался неприемлемым для администрации США. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, подчеркнув, что «США полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ и отвергают признание Россией независимости Абхазии и т.н. Южной Осетии». Она призвала Россию вывести свои войска на довоенные позиции в соответствии с соглашением о прекращении огня от 2008 года.















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