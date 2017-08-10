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Европарламент предложил создать новое оборонное ведомство в ЕС


10.08.2017   23:39
В Евросоюзе предложили создать Генеральный директорат ЕС по обороне, целью которого будет обеспечение безопасности в Европе. С соответствующим предложением выступили члены Европарламента, передает RT.

Европарламент предложил также принять меры по улучшению кибербезопасности ЕС, а также сформировать общий бюджет для оборонных нужд все 28 стран-членов ЕС.

Отмечается, что парламентарии ЕС крайне озабочены тем, что США и Великобритания, являющиеся ключевыми партнерами ЕС в сфере безопасности, заняты пересмотром своей внешней политики и нет ясности, какую стратегию они выберут относительно военного сотрудничества с ЕС.

«Евросоюзу следует активизировать свои усилия по обеспечению безопасности в регионе, а также стать надежной опорой НАТО в Европе путем создания Европейского оборонительного союза», — заявили парламентарии.

Отмечается, что Генеральный директорат ЕС должен будет обеспечить поставки техники, вооружения, а также провести стандартизацию и сертификацию в военной сфере.






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