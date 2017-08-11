Трамп: Если Ким Чен Ын что-либо предпримет, случится такое, чего мир ранее не видывал

11.08.2017 10:47 Президент США Дональд Трамп вновь предостерег руководство Северной Кореи от каких-либо действий, направленных против Соединенных Штатов и их союзников, предположив, что предыдущее предупреждение обрушить в случае угрозы на северокорейцев «огонь и ярость» США было недостаточно жестким. Об этом сообщает русская служба Би-би-си.



В ответ на угрозу КНДР запустить ракеты средней дальности по району Тихого океана, в котором расположена американская военная база на острове Гуам Трамп предупредил Пхеньян, «что с ними случится такое, чего мир ранее не видывал».



Особое внимание Трамп уделил фигуре северокорейского вождя: «Он неуважительно относится к нашей стране. Он говорил ужасные вещи. Ему и его семье слишком долго все сходило с рук. Но со мной такое не пройдет. Теперь совсем другое дело», - сказал, выступая в гольф-клубе в Нью-Джерси Трамп.



«Я не задираюсь, а просто констатирую факт», - добавил американский президент.















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