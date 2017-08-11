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После Польши и Литвы Михаил Саакашвили отправился в Венгрию
11.08.2017 11:04
После Польши и Литвы бывший президент Грузии Михеил Саакашвили отправился в Венгрию. Фотографии из Венгрии в социальной сети распространил сам Саакашвили.
Бывший президент пишет, что вместе с семьей находился на озере Балатон.
Как известно, после потери украинского гражданства Михеил Саакашвили сначала отправился в Польшу, а затем в Литву. Как заявил экс-президент в одном из интервью, до легального возвращения в Украину и восстановления в суде своих прав он планирует путешествовать по Европе.
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