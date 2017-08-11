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Украинские власти заявили, что Саакашвили для возвращения нужна будет виза


11.08.2017   11:49
Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что бывшему президенту Грузии, экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили нужна виза для въезда на Украину. Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил его украинского гражданства. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу и Литву.

«Пропуск Саакашвили (сейчас лица без гражданства, если не подтвердится информация о наличии у него паспорта третьих стран) на Украину возможен только после оформления визы. Любые перформансы в окружении активистов или нелегальное пересечение границы дают стопроцентные правовые основания для привлечения его к административной ответственности, а лиц, способствующих такому незаконному пересечению границы, - к уголовной ответственности (и не говорите потом, не предупреждали)», - написал Енин на своей странице в Facebook.

Замгенпрокурора также отметил, что Саакашвили должен «ответить» за нарушения при оформлении украинского гражданства. «Ошибка Саакашвили - никто не говорит, что при оформлении гражданства не было нарушений - за это должны нести административную или дисциплинарную ответственность соответствующие чиновники, но за свою "ошибку" должен ответить и гражданин Саакашвили», - добавил Енин, передает РИА Новости.

Ранее Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны. Издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники в Генпрокуратуре сообщило, что Саакашвили выдадут Грузии, если будет новый запрос о его экстрадиции.






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