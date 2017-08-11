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Квирикашвили: 11 августа 2008 года вошло в новейшую историю нашей страны как еще один день героизма и самопожертвования за родину


11.08.2017   12:36
11 августа 2008 года вошло в новейшую историю нашей страны как еще один день героизма и самопожертвования за родину, - об этом говорится в заявлении премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.

«11 августа 2008 года вошло в новейшую историю нашей страны как еще один день героизма и самопожертвования за родину. В этот день в неравном бою с врагом наши бойцы показали несравнимый пример самопожертвования, – взвод второй пехотной бригады не отступил ни на шаг, и 17 солдат героически пали на поле боя.

Их имена - Александр Ониани, Эмзар Цилосани, Вепхвия Джишкариани, Звиад Кацадзе, Теймураз Беридзе, Илья Габуния, Илья Шеклашвили, Ираклий Джанелидзе, Каха Кошадзе, Леван Мелкадзе, Марлен Барамия, Михаил Двалишвили, Николоз Порчхидзе, Роман Зоидзе, Руслан Цуладзе, Феликс Какауридзе и Шмаги Купатадзе. Этим именам не суждено быть забытыми.

Склоняю голову перед их бессмертными душами и почту их память», - говорится в заявлении премьера.






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