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Консультации по вопросу назначения мэра Тбилиси генаудитором продолжаются


11.08.2017   12:55
По заявлению мэра Тбилиси Давида Нармания, по поводу его кандидатуры на пост генерального аудитора по-прежнему ведутся консультации.

Как заявил Нармания, решение будет принято после того, как он завершит работу в ранге мэра.

«Проходят консультации, которые будут продолжены. Соответственно, после того, как я завершу деятельность в ранге мэра Тбилиси, будет соответствующее решение. Подождем, до тех пор спешить не будем», - сказал Давид Нармания.

Должность генерального аудитора вакантна. Срок полномочий Лаши Тордия истек несколько недель назад.
Одним из кандидатов на пост руководителя Службы государственного аудита рассматривается именно Давид Нармания.






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