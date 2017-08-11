Консультации по вопросу назначения мэра Тбилиси генаудитором продолжаются

11.08.2017 12:55 По заявлению мэра Тбилиси Давида Нармания, по поводу его кандидатуры на пост генерального аудитора по-прежнему ведутся консультации.



Как заявил Нармания, решение будет принято после того, как он завершит работу в ранге мэра.



«Проходят консультации, которые будут продолжены. Соответственно, после того, как я завершу деятельность в ранге мэра Тбилиси, будет соответствующее решение. Подождем, до тех пор спешить не будем», - сказал Давид Нармания.



Должность генерального аудитора вакантна. Срок полномочий Лаши Тордия истек несколько недель назад.

Одним из кандидатов на пост руководителя Службы государственного аудита рассматривается именно Давид Нармания.















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