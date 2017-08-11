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Делегация Грузии провела переговоры в МИД Туркменистана
11.08.2017 13:52
В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Грузии, прибывшей в Ашхабад с рабочим визитом.
В ходе переговоров стороны отметили положительную динамику политико-дипломатического взаимодействия, обсудили вопросы развития торгово-экономических связей, а также возможности реализации крупных проектов в данной области.
Туркменская сторона выразила приверженность развитию сотрудничества со странами Кавказского региона. В ходе встречи стороны также обсудили вопросы активизации двустороннего взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере.
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