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Партия Саакашвили обещает встретить своего лидера на границе
11.08.2017 14:46
Партия «Движение новых сил» готовится встретить на границе Украины бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили и обеспечить ему въезд в Украину, - об этом в интервью «Укринформу» сообщил бывший заместитель главного прокурора Украины Давид Сакварелидзе.
«Мы будем готовиться к осени. Что самое главное - будем встречать Михаила на границе. Мы Михаила по любому заведем в страну, он зайдет с двумя ногами, с двумя руками», - сказал Сакварелидзе.
Что касается того, на каком участке украинской границы и когда именно это должно произойти, Сакварелидзе не уточнил.
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