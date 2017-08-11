Партия Саакашвили обещает встретить своего лидера на границе

11.08.2017 14:46 Партия «Движение новых сил» готовится встретить на границе Украины бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили и обеспечить ему въезд в Украину, - об этом в интервью «Укринформу» сообщил бывший заместитель главного прокурора Украины Давид Сакварелидзе.



«Мы будем готовиться к осени. Что самое главное - будем встречать Михаила на границе. Мы Михаила по любому заведем в страну, он зайдет с двумя ногами, с двумя руками», - сказал Сакварелидзе.

Что касается того, на каком участке украинской границы и когда именно это должно произойти, Сакварелидзе не уточнил.















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