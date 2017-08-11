Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Партия Саакашвили обещает встретить своего лидера на границе


11.08.2017   14:46
Партия «Движение новых сил» готовится встретить на границе Украины бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили и обеспечить ему въезд в Украину, - об этом в интервью «Укринформу» сообщил бывший заместитель главного прокурора Украины Давид Сакварелидзе.

«Мы будем готовиться к осени. Что самое главное - будем встречать Михаила на границе. Мы Михаила по любому заведем в страну, он зайдет с двумя ногами, с двумя руками», - сказал Сакварелидзе.
Что касается того, на каком участке украинской границы и когда именно это должно произойти, Сакварелидзе не уточнил.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии вводится новая методология расчета тарифов на воду и электричество
В Турции построят логистический центр для железной дороги Баку-Тбилиси-Карс
Еще один конкурент Airzena готовится к полетам из Жуковского
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
СГБ: Установка ограждений на участке Хурча-Набакеви вредит безопасности на месте
Оккупанты установили ограждения на границе сел Хурча и Набакеви (+видео)
Похищенный оккупантами житель села Палури освобожден
Российского туриста, удерживаемого в заложниках, отпустили после публикации в СМИ
Екатеринбуржцев после ДТП держат заложниками в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Грузии посетит Туркменистан в конце августа
В Дагестане следователи изучают видео драки с участием школьниц
Российские оккупанты фактически завершили процесс бордеризации на участке Хурча-Набакеви
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна