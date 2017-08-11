Премьер Грузии посетит Туркменистан в конце августа

11.08.2017 15:23 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в конце августа посетит Туркменистан с официальным визитом, сообщил Sputnik Грузия посол Туркменистана в Грузии Довлетмурад Муратов.



Это будет первый визит Квирикашвили в Туркменистан в качестве главы правительства. Ранее Ашхабад неоднократно посещал президент Грузии Георгий Маргвелашвили.



"Запланирован визит премьера Грузии в Туркменистан в конце августа. Состоятся встречи с руководством Туркменистана, будут обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества по разным направлениям", — сказал Муратов.



В ходе визита планируется подписание документа о сотрудничестве в сфере транспорта, добавил он.



"Сейчас соглашение дорабатывается, также уточняются детали визита", — отметил дипломат.



Власти Грузии и Туркменистана активно развивают культурные и гуманитарные отношения, осуществляются соответствующие совместные проекты, рассказал Муратов.



"Проводится очень много мероприятий, организованных посольством Туркменистана при поддержке МИД Грузии. В 2016 году на территории "Тбилисского моря" была разбита аллея грузино-туркменской дружбы. Ежегодно в Грузии мы проводим творческий конкурс для школьников. Победители в различных возрастных категориях получают ценные призы. Такие мероприятия закладывают основу отношений между народами", — рассказал дипломат.



Грузия и Туркменистан установили дипломатические отношения 16 июля 1992 года. Страны сотрудничают в экономической и гуманитарной сферах.



Граждане Туркменистана могут посещать Грузию без виз, обладателям грузинского паспорта для въезда в Туркменистан требуется соответствующая виза.















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