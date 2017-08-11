«Свободные демократы» отказались от участия в выборах в местные органы самоуправления

11.08.2017 15:34 Оппозиционная партия «Свободные демократы» отказалась от участия в выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут в Грузии осенью 2017 года.



Сегодня «Свободные демократы» распространили заявление, в котором говорится о внутрипартийном кризисе. Представители политической силы отмечают, что после парламентских выборов осенью 2016 года, партию покинули ведущие фигуры, в том числе ее лидер, экс-министр обороны Грузии Ираклий Аласания.



«Свободные демократы» хотели принять участия в выборах в блоке с «Республиканской партией», однако эти планы так и не были реализованы.



«В создавшейся ситуации мы решили пропустить выборы в органы местного самоуправления и приступить к подготовке к парламентским выборам 2020 года. При этом, мы активно участвуем и продолжим участвовать в политической жизни страны и обязательно скажем важное слово в борьбе за развитие свободного, правового и демократического государства», — отмечено в заявлении.



Выборы местных законодательных органов (сакребуло), а также мэров и глав районов состоятся в Грузии в конце октября. Предвыборная кампания начнется в конце августа.



Большинство лидеров покинули партию после того, как на парламентских выборах 8 октября «Свободные демократы» не смогли преодолеть пятипроцентный барьер и попасть в парламент. Председатель «Свободных демократов» Ираклий Аласания тогда объявил, что берет политический тайм-аут. В феврале партию возглавил Шалва Шавгулидзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

