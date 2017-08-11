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Оппозиция готова на консультации с большинством до встречи с Венецианской комиссией


11.08.2017   17:46
Оппозиция готова пройти консультации с большинством до встречи с Венецианской комиссией, если за ними последует реальный результат, и встреча будет не просто ради встречи. Вчера Ираклий Кобахидзе потребовал у оппозиции, представить конкретные предложения по поправкам, которые надо внести в главный закон страны.

Однако председатель парламента не конкретизировал, что может уступить правящая партия. Неизменны основные требования оппозиции о переходе от мажоритарного на пропорциональную систему на следующих парламентских выборах, и выборы президента в прямом порядке.

"Необходимо, чтобы этот процесс был открытым, поскольку он не может быть кулуарным. Здесь имеет место ценностное противоречие, и мы поддержим процесс, отличающийся открытой демократической включенностью, и в любом формате готовы к разговору о деталях лучшей Конституции"- заявил член политсовета "Единого национального движения" Ника Руруа.

По словам председателя парламентской фракции "Европейская Грузия- движение за свободу" Гиги Церетели, предложение должно идти со стороны власти.

"Разговор о том, что мы должны что-то объявить, сказать, и предложить, полагаю, неправильный подход. Наоборот, власть должна сказать чего она хочет. Она знает это поле, что надо сделать, знает вопросы, и должна сказать, в чем может быть компромисс, и прийти до того главного вопроса, чтобы состоялся консенсус, и было согласие"- отметил Гиги Церетели.

По словам председателя "Национально-демократической партии Грузии" Бачуки Кардава, то, что власть приняла двумя слушаниями, не годится, и следует достичь договоренности с властью на уровне принципов.

Председатель "Свободных демократов" Шалва Шавгулидзе считает, что власть должна восстановить данность, вокруг которой в течение полгода шло обсуждение.







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