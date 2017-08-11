Трамп: военные США «в полной боеготовности», чтобы ответить на атаку КНДР

11.08.2017 20:31 Президент США Дональд Трамп вновь предостерег Северную Корею от каких-либо враждебных действий в отношении США, подчеркнув при этом, что американские вооруженные силы уже «полностью готовы» к ответным действиям против Пхеньяна, если последний инициируют боевые действия.



«Военные решения уже наготове в случае, если Северная Корея поведет себя неразумно», – сообщил Трамп утром в пятницу в Твиттере. Он добавил: «Надеюсь, Ким Чен Ын выберет иной путь!»



Новое предостережение Трамп последовало через несколько часов после того, как Китай заявил, что не будет оказывать дальнейшую помощь Пхеньяну если КНДР первой нанесет удар, создающий угрозу территории США, и Вашингтон на него ответит.



Предупреждение Китая было опубликовано в редакторской колонке издания Global Times, которым владеют китайские власти, но которое не является официальным голосом коммунистической партии КНР.



Global Times заявило о необходимости сохранения нейтралитета Пекина в случае, если Северная Корея первой нанесет удар:



«Китай должен дать четко понять, что если Северная Корея осуществит запуск ракет, которые угрожают территории США и США ответят на него, Пекин будет оставаться нейтральным».



В редакторской колонке также говорится о том, что Китай вмешается в ситуацию в том случае, если США и их союзник - Южная Корея инициируют совместные военное действия с целью свержения режима Ким Чен Ына:



«Если США и Южная Корея начнут наносить удары и попытаются свергнуть северокорейский режим и изменить политическую расстановку сил на Корейском полуострове, Китай не позволит им сделать этого».



Публикацию в Global Times можно рассматривать как повторение позиции Китая в отношении нарастающей напряженности на Корейском полуострове. Пекин уже неоднократно призывал Пхеньян и Вашингтон воздержаться от провокационных действий.















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