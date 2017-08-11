Премьер Грузии наградил победителей школьных международных олимпиад

11.08.2017 21:36 Премьер Грузии Георгий Квирикашвили наградил школьников, которые в прошлом учебном году успешно выступили на международных олимпиадах, говорится в сообщении пресс-службы правительства.



В 2016-2017 году грузинские школьники на международной арене завоевали 14 медалей по пяти дисциплинам: математика, физика, химия, информатика и биология. Награды получили ученики 42-й физико-математической школы имени Векуа в Тбилиси, тбилисской физико-математического школы-лицея имени Комарова, а также столичного частного колледжа имени Демиреля.



Квирикашвили назвал успех учеников «самой большой победой» Грузии.



«В этом году было завоевано в два раза больше медалей, чем за прошлый и позапрошлый год в сумме. Если мы так продолжим, то станем серьезной опасностью для молодежи всего мира, поскольку они больше не смогут побеждать на международных олимпиадах. Я очень рад, поздравляю и благодарю вас», — сказал премьер.



Он выразил надежду на то, что отличившиеся школьники в будущем смогут стать преемниками выдающихся грузинских ученых.



«В сфере естествознания у Грузии были ученые мирового уровня, и, когда я смотрю на вас в этом зале, я уверен, что смотрю на будущее нашей страны. Знайте, что Грузия надеется на вас и то, что вы являетесь нашим завтрашним днем», — добавил глава правительства.



Премьер также добавил, что образование является одним из главных приоритетов Грузии, и власти продолжат осуществлять проекты для развития этой сферы.

На мероприятии присутствовали вице-премьер, министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава, его заместители, родители школьников, а также их педагоги и директора школ.



"Новости-Грузия"











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