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Госсекретарь США выразил соболезнования в связи с гибелью грузинского военного в Афганистане
12.08.2017 18:28
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил соболезнования в связи с гибелью в Афганистане грузинского военнослужащего Мдинари Бебиашвили.
25-летний младший сержант был участником миротворческой миссии «Решительная поддержка» (Resolute Support). Он погиб во время совместного патрулирования территории авиационной базы Баграм в результате нападения террористов. В ходе нападения были ранены еще трое грузинских военных.
Тиллерсон выразил соболезнования в письме, направленном вице-премьеру, министру иностранных дел Грузии Михаилу Джанелидзе.
«Младший сержант Бебиашвили — герой, и я хочу выразить соболезнования Вам, семье сержанта и грузинскому народу», — говорится в послании Тиллерсона, текст которого распространил МИД Грузии.
В сообщении ведомства отмечается, что Тиллерсон в своем письме повторил заявление вице-президента США Майка Пенса, сделанное им в ходе недавнего визита в Грузию, о том, что США ценят вклад Грузии в обеспечение безопасности в Афганистане в качестве государства, которое не является членом НАТО.
Грузия участвует в миротворческих операциях в Афганистане с ноября 2009 года. С 2015 года по сегодняшний день в Афганистане в рамках международной операции «Решительная поддержка» несут службу 870 военнослужащих ВС Грузии. За последние 7,5 лет в Афганистане погибло более 30 и ранено 120 грузинских миротворцев.
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