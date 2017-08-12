В Грузии с визитом находится делегация китайской провинции Цзянси

12.08.2017 21:04 Исполнительный директор Партнерского фонда Грузии Давид Саганелидзе сегодня встретился с официальной делегацией китайской провинции Цзянси /Восток КНР/, которую возглавляет заместитель председателя народного правительства провинции Ли Ихуан.



На встрече стороны рассмотрели вопросы развития торгово-экономического и культурного сотрудничества между Грузией и КНР.



Представители китайской делегации находятся в Тбилиси для участия в семинаре по развитию торгово-экономического сотрудничества.















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