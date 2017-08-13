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Глава МВД Грузии опровергает телефонный разговор с пранкерами


13.08.2017   14:02
Подобного телефонного разговора вообще не было, ни с министром внутренних дел Украины, ни с каким-либо другим лицом, - об этом заявили в пресс-службе МВД Грузии, комментируя аудиозапись, которую распространила Страна.ua.

«Подобного разговора вообще не было, ни с министром внутренних дел Украины, ни с каким-либо другим лицом. Вообще, даже и допущение того, что главы МВД двух стран обсуждают государственно значимые темы посредством незащищенной телефонной связи, несерьезно», - заявляют в пресс-службе МВД.

Страна.ua распространила аудиозапись, в которой по утверждению известных российских пранкеров (телефонных хулиганов) Вована и Лексуса, Лексус позвонил главе МВД Грузии Георгию Мгебришвили под видом украинского коллеги Арсена Авакова и предложил выдать экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, недавно лишенного украинского гражданства.

Согласно аудиозаписи, якобы Георгий Мгебришвили упоминает о бывшем грузинском президенте, используя нецензурное слово, и просит украинскую сторону не передавать его Грузии. При этом, согласно видео, якобы Мгебришвили говорит, что эта позиция согласована с премьер-министром Грузии Квирикашвили.
Так, согласно аудиозаписи, якобы пранкер говорит Мгебришвили, что Саакашвили собрался приехать в Украину, чтобы устроить международный скандал.

«Он возьмет с собой евродепутатов, прилетает он к нам в Борисполь, а вот дальше нам нужен будет повод, чтобы он у нас не оставался, а отправился к вам. Это поручение у нас в стране согласовано на уровне первого лица», - рассказал пранкер главе МВД Грузии.

Однако, как отмечается, якобы Мгебришвили отказался принимать экс-президента на родине, хотя в Грузии он и объявлен в розыск.

«Мы посоветовались. И у меня будет просьба. Если этот негодяй появится у вас, пусть он лучше будет бомжом, чем он будет сидеть в Грузии в тюрьме... Мы из него героя не хотим делать. Здесь все успокоилось, все стабилизировалось. Если он здесь появится, начнутся какие-то волнения... Если он у вас появится, то не передавайте его нам», - якобы сказал глава МВД Грузии






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