ЕНД требует международной экспертизы записи телефонного разговора главы МВД с пранкерами

13.08.2017 21:31 «Национальное движение» требует, чтобы аудиозапись, распространенную интернет-изданием Страна.ua, власти направили в международное экспертное бюро, в противном случае они сделают это сами. Об этом заявил лидер «Национального движения» Ника Мелия.



«Распространен телефонный разговор одного из министров Иванишвили, подтверждающий, что в стране не существует правосудия и демократической политической системы; этот разговор еще раз подтвердил, что третий президент страны преследуется лишь по политическим мотивам... С учетом того, что МВД опровергает аутентичность этой записи, мы требуем, чтобы в ближайшие дни власти направили эту запись в международное экспертное бюро. Если власти не предпримут этого шага, никто уже не усомнится в аутентичности этой записи. В том случае, если они не сделают этого, «Национальное движение» само направит эту запись в международное экспертное бюро», - заявил Мелия.



Страна.ua распространила аудиозапись якобы телефонного разговора известного российского пранкера Лексуса, представившегося главой МВД Украины Арсеном Аваковым, с министром внутренних дел Грузии Георгием Мгебришвили. Беседа касается экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Согласно аудиозаписи, якобы Георгий Мгебришвили упоминает о бывшем грузинском президенте, используя нецензурное слово, и просит украинскую сторону не передавать его Грузии. При этом якобы Мгебришвили говорит, что эта позиция согласована с премьер-министром Грузии Квирикашвили.



Со своей стороны МВД Грузии опровергло эту информацию, заявив, что подобного разговора не было.















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