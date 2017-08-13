Саакашвили: Запись разговора главы МВД Грузии с пранкерами доказывает, что все дела против меня сфабрикованы

13.08.2017 21:45 Министр российского олигарха Иванишвили признал в разговоре с «Аваковым» то, что я всегда говорил: все дела против меня сфабрикованы и имеют чисто политический характер, - так откликается бывший президент Грузии Михеил Саакашвили на аудиозапись якобы разговора известного российского пранкера Лексуса с главой МВД Грузии Георгием Мгебришвили, которую распространило интернет-издание Страна.ua.



«Иванишвили боится моего приезда в Грузию, так как грузинский народ, у которого уже достаточно материала для сравнения моего правления с олигархическим гнетом, выйдет на улицы и сметет их, как только я появлюсь в Тбилиси. Но у меня есть ближайшие планы, связанные с Украиной и с освобождением ее от молдавских и донецких олигархов», - пишет Саакашвили в соцсети Facebook.



Страна.ua распространила аудиозапись якобы телефонного разговора известного российского пранкера Лексуса, представившегося главой МВД Украины Арсеном Аваковым, с министром внутренних дел Грузии Георгием Мгебришвили. Беседа касается экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Согласно аудиозаписи, якобы Георгий Мгебришвили упоминает о бывшем грузинском президенте, используя нецензурное слово, и просит украинскую сторону не передавать его Грузии. При этом якобы Мгебришвили говорит, что эта позиция согласована с премьер-министром Грузии Квирикашвили.



Со своей стороны МВД Грузии опровергло эту информацию, заявив, что подобного разговора не было.















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