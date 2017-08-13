Глава МВД Грузии разговором по незащищённому каналу нарушил внутренние инструкции - пранкер

13.08.2017 22:02 Российские пранкеры готовы доказать факт разговора с главой МВД Грузии об экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили и отдать запись беседы «на любую экспертизу». Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил один из пранкеров Алексей Столяров, известный как Лексус.



«Это не первый человек, который пытается опровергнуть разговор с нами. Однако в таких случаях, будь то Эрдоган или генсек НАТО, мы всегда эти записи отдавали на экспертизу независимым агентствам. Всегда факты подтверждались. Личный мобильный номер министра у нас есть, если необходимо, мы можем предоставить, думаю, всё его окружение этот номер знает», - отметил пранкер.



По мнению Столярова, министр Георгий Мгебришвили разговором по незащищённому каналу нарушил внутренние инструкции.



«Глава МВД — силовик, ему по внутренним инструкциям запрещено обсуждать такие щепетильные темы по открытым телефонным линиям, это, конечно же, определённый репутационный ущерб. Он же раскрыл нам секретные договорённости между премьером и Порошенко, которые обсуждались в частной беседе», - отметил пранкер.



По словам Столярова, Мгебришвили во время разговора «находился в расслабленном состоянии, он был в Батуми, отдыхал с министрами из Беларуси и Азербайджана».



Ранее стало известно, что пранкер представился главой МВД Украины Арсеном Аваковым и рассказал грузинскому министру о готовности Киева выдать Михеила Саакашвили. В ответ Мгебришвили в крепких выражениях открестился от возвращения бывшего президента Грузии и отметил, что советовался с премьером страны Георгием Квирикашвили, который просил не высылать им Саакашвили.



Позднее в МВД Грузии официально опровергли информацию об этом разговоре. В ведомстве назвали несерьёзными сообщения о том, что два министра «по незащищённой телефонной сети обсуждают государственно значимые вопросы».















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