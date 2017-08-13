Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава МВД Грузии разговором по незащищённому каналу нарушил внутренние инструкции - пранкер


13.08.2017   22:02
Российские пранкеры готовы доказать факт разговора с главой МВД Грузии об экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили и отдать запись беседы «на любую экспертизу». Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил один из пранкеров Алексей Столяров, известный как Лексус.

«Это не первый человек, который пытается опровергнуть разговор с нами. Однако в таких случаях, будь то Эрдоган или генсек НАТО, мы всегда эти записи отдавали на экспертизу независимым агентствам. Всегда факты подтверждались. Личный мобильный номер министра у нас есть, если необходимо, мы можем предоставить, думаю, всё его окружение этот номер знает», - отметил пранкер.

По мнению Столярова, министр Георгий Мгебришвили разговором по незащищённому каналу нарушил внутренние инструкции.

«Глава МВД — силовик, ему по внутренним инструкциям запрещено обсуждать такие щепетильные темы по открытым телефонным линиям, это, конечно же, определённый репутационный ущерб. Он же раскрыл нам секретные договорённости между премьером и Порошенко, которые обсуждались в частной беседе», - отметил пранкер.

По словам Столярова, Мгебришвили во время разговора «находился в расслабленном состоянии, он был в Батуми, отдыхал с министрами из Беларуси и Азербайджана».

Ранее стало известно, что пранкер представился главой МВД Украины Арсеном Аваковым и рассказал грузинскому министру о готовности Киева выдать Михеила Саакашвили. В ответ Мгебришвили в крепких выражениях открестился от возвращения бывшего президента Грузии и отметил, что советовался с премьером страны Георгием Квирикашвили, который просил не высылать им Саакашвили.

Позднее в МВД Грузии официально опровергли информацию об этом разговоре. В ведомстве назвали несерьёзными сообщения о том, что два министра «по незащищённой телефонной сети обсуждают государственно значимые вопросы».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Зарплата гендиректора «Банка Грузии» составляет более 3 млн лари в год
Кредиты в национальной валюте дорожают
«Тбилвино»: Пришло время отменять субсидии на виноград
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
СГБ: Установка ограждений на участке Хурча-Набакеви вредит безопасности на месте
Оккупанты установили ограждения на границе сел Хурча и Набакеви (+видео)
Похищенный оккупантами житель села Палури освобожден
Российского туриста, удерживаемого в заложниках, отпустили после публикации в СМИ
Екатеринбуржцев после ДТП держат заложниками в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Регистрацию на выборах в Грузии прошли уже семь партий
Премьер: Грузия начнет процветать при 15 млн посетителей в год
В Грузии завершились военные учения "Достойный партнер 2017"
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна