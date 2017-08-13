Каладзе выступает за обязательный техосмотр автомобилей

13.08.2017 22:09 Кандидат в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» Каха Каладзе считает, что для улучшения экологического положения столицы нужно задействовать обязательный техосмотр автомобилей, обновить общественный транспорт, наладить канатные линии и популяризовать электромобили.



Как заявил Каха Каладзе в распространенном в соцсети видеообращении, по его мнению, сегодня более всего загрязняют внешнюю среду транспорт и стройки.



«Для улучшения экологического положения, во-первых, что важно и необходимо, думаю, это обновление общественного транспорта. Общественный транспорт нужно не только сделать комфортным и упорядоченным, а и популярным. С учетом того, что нам предстоит закупить большое количество автобусов, мы сделаем все для того, чтобы их производство и сборка происходили в Грузии. Обязательно будет модернизировано метро. Будем содействовать развитию канатных линий и популяризации электромобилей. Обязательный техосмотр автомобилей должен быть задействован, что думаю, поможет нам в улучшении экологического положения», - заявляет Каладзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

