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Во Франции ограбили посла Грузии Эку Сирадзе-Делоне
14.08.2017 10:13
Во Франции ограбили посла Грузии Эку Сирадзе-Делоне. Об этом сообщает французское издание Le Parisien.
По имеющейся информации, инцидент произошел в пятницу на территории, прилегающей к «Стад де Франс». Машина посла Грузии выходила из автомобильного потока, когда к ней на скутере подъехали два человека. Они разбили стекло автомобиля и похитили дипломатическую сумку.
В результате инцидента посол Грузии не пострадала. О случившемся она заявила в комиссариат 17-го района Парижа.
Примечательно, что позже дипломатическая сумка была найдена в одном из районов Парижа.
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