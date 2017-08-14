Во Франции ограбили посла Грузии Эку Сирадзе-Делоне

14.08.2017 10:13 Во Франции ограбили посла Грузии Эку Сирадзе-Делоне. Об этом сообщает французское издание Le Parisien.



По имеющейся информации, инцидент произошел в пятницу на территории, прилегающей к «Стад де Франс». Машина посла Грузии выходила из автомобильного потока, когда к ней на скутере подъехали два человека. Они разбили стекло автомобиля и похитили дипломатическую сумку.



В результате инцидента посол Грузии не пострадала. О случившемся она заявила в комиссариат 17-го района Парижа.



Примечательно, что позже дипломатическая сумка была найдена в одном из районов Парижа.















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