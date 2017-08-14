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Дом юстиции, построенный командой Георгия Вашадзе в Украине, признан лучшим общественным объектом в Восточной Европе


14.08.2017   11:23
Дом юстиции в Украине, построенный командой Георгия Вашадзе, признан лучшим общественным объектом в Восточной Европе и Азии. По решению организации EEA, одну из 19 номинаций получил именно центр услуг, открытый недавно в Киеве.

"Готово" принял первого потребителя в августе прошлого года. "Фонд инноваций и развития" вместе с украинскими коллегами несколько месяцев работал над реформой Дома юстиции. Первый центр услуг мы открыли в Киеве. Обновленный центр завоевал большую симпатию пользователей. Мы продолжаем проект, по которому во всех городах Украины будут открыты Дома юстиции новых стандартов. Разумеется, отрадно, что "Готово" получил титул лучшего общественного объекта в Восточной Европе и Азии. Успехом этой реформы мы доказали, что государственное ведомство может быть современным, востребованным, и ориентированным на людей"- заявил Георгий Вашадзе.

Церемония награждения состоялась в Киеве. На мероприятии наградили разные компании в 19 номинациях, в том числе выдано 8 профессиональных наград. Победителей избрало независимое жюри, укомплектованное из экспертов и специалистов разных профессий из разных стран.

Напомним, "Фонд инноваций и развития", основателем которого является Георгий Вашадзе, работает в Украине одновременно над несколькими реформами. В настоящем запущен масштабный проект, подразумевающий открытие 3000 амбулаторий в разных селах Украины.







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