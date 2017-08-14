Хухашвили: «Новыми санкциями США фактически объявили России полномасштабную торговую войну»

14.08.2017 12:04 «Этими санкциями США фактически объявили России полномасштабную торговую войну. Глобальное противостояние между США и Россией достигло опасной черты и в этом противостоянии проводится условная линия фронта, что начинается с «инвентаризации» своих активов. Для США на постсоветском пространстве такими активами являются страны Балтии, Украина, Польша, Грузия - по этой географической схеме и было составлено турне Пенса. Активы России: Беларусь, где запланированы широкомасштабные военные учения, и сепаратистские регионы бывших советских республик: Донбасс, Приднестровье и два грузинских региона. А также Армения, в направлении которой в последнее время Кремль активизировался», - заявил эксперт Гия Хухашвили в интервью газете «Квирис палитра».



«Исходя из этого поездка Путина в Абхазию была посылом не нам, а США - Путин показал, что за активностью США на Южном Кавказе обязательно последуют контрмеры. Разумеется, нам тоже намекнули, но главными адресатами заявлений Путина были не мы. Сегодня сверх-державам вроде бы не до нас, но глобальное противостояние означает, что мобилизация ресурсов происходит на всех направлениях. Как будут развиваться события, сказать сложно, потому что ситуация в мире очень неустойчивая. Особенно актуальна проблематика Северной Кореи. Напряженность настолько велика, что распространяется информация, будто в Южной Корее люди начали запасаться едой. В общем, ожидание войны очень высоко. Почти каждый день с двух сторон слышны очень радикальные, опасные заявления. Мы вроде бы привыкли к этому от Северной Кореи, но подобные заявления уже слышны и от США, что не может радовать. Надеюсь, все это не перерастет в большую войну», - отметил в беседе с корреспондентом издания Гия Хухашвили.



«Возможно, кто-то использует предвыборный период для смены конфигурации в центрах сил среди власти - перед выборами делать это и аргументировать очень легко - например, можно сказать, что губернаторы не популярны в регионах, раздражают избирателей и их нужно заменить. Это неубедительный аргумент, но логичный для внутривластных интриг. Но с точки зрения не выборов, а последующего укрепления власти. Не секрет, что сегодня неизвестно, в чьих руках находится власть. Разные группы и кланы контролируют разные сегменты и власть нигде не концентрируется. Иванишвили дистанцирован от политического процесса, а во власти царит хаос. Управленческий кризис очевиден и это очень опасно для государства», - считает Гия Хухашвили и на вопрос - «На GEM Fest произошла трагедия, которая еще раз подняла вопрос о государственной наркополитике. Вроде бы все знают, что в тбилисских клубах легко купить клубные наркотики, но государство, которое проводит репрессивную наркополитику, закрывает на это глаза...», - отвечает:



«Я согласен, ситуация очень тяжелая. С одной стороны, мы видим плакатную борьбу с наркотиками, но вместе с тем, наблюдаем за процессом, когда борьба в основном идет с потребителями. Пока наркотик попадает к потребителю или мелкому реализатору, он проходит определенный путь. Именно здесь возникают очень серьезные вопросы. В таких маленьких странах, тем более в таком городе как Тбилиси, все хорошо знают, кто торгует наркотиками, откуда они поступают, куда он их везет, откуда продает. Но правоохранители этого не замечают. Эти люди стали неприкасаемой кастой!» .















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

