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Бердзенишвили: В ГПЦ очень сильный российский десант


14.08.2017   12:10
В Церкви Грузии очень сильный российский десант, это большая угроза, и в ходе избирательной кампании мы открыто будем говорить об этом - заявил один из лидеров "Республиканской партии" Давид Бердзенишвили.

По его словам, "Республиканская партия" откровенно скажет о том, что у России не должно быть в стране значительных влиятельных инструментов в кругах мирян, духовенства, в парламенте, и патриархии.

"Мы открыто и четко выступим против той несправедливой практики, что не только из государственного бюджета, что составляет 25 миллионов лари ежегодно, но и почти из всех самоуправлений почти на каждом втором заседании гектары земли, имущество передается Церкви. Почти размером с Батуми площадь, которую на сегодня получила Церковь в собственность за 1 лари. Ни говоря ничего о джипах и другом имуществе. В Церкви явный системный кризис, какой епископ о каком епископе что говорит, и сколько у нас оказалось епископов-миллионеров…Одним словом, дело обстоит очень сложно. В 1103 году Давид Агмашенебели созвал собрание Руис-Урбниси. И сегодня в Церкви крайний кризис, и этот кризис плохо действует на государственность Грузии, права человека, западную линию.

Церковь срослась с властью, и путем торговли-сделки с властью идет контроль наших граждан. Кроме того, с точки зрения безопасности все более угрожающим становится российское влияние на патриархию Грузии. Часть епископов Грузии откровенным текстом поддерживают Россию, и ругают Запад. Хотите епископ Иоб, который не может похвастаться особым образованием, хотите епископ Иоанн Гамрекели, который как раз таки может похвастаться образованием, но это не помешало ему вместе с "Обществом Ираклия II" рукоплескать антиамериканскому фильму в Доме кино. Мы открыто будем говорить на эти темы"- заявил Давид Бердзенишвили.

По его же словам, в избирательный период "Республиканская партия" будет говорить о правах меньшинств, защите прав религиозных, этнических, и других меньшинств.

"Избирательная кампания "Республиканской партии" будет чрезвычайно либеральной, открытой, и в патриотическом духе. Мы не боремся за большинство. Общество состоит из меньшинств. Там, где нет большого количества меньшинств, там Советский Союз - единый монолит. Мы, "Республиканская партия", являемся политическим меньшинством. В стране есть и другое меньшинство. Мы откровенно будем говорить на эти темы"- заявил Давид Бердзенишвили.







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