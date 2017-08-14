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Вопрос выдачи Михаила Саакашвили Грузии по-прежнему в силе - депутат


14.08.2017   14:04
Вопрос выдачи Михеила Саакашвили Грузии по-прежнему в силе, - так ответил один из лидеров «Грузинской мечты», депутат Мамука Мдинарадзе на вопрос об экстрадиции Саакашвили и аудиозаписи, распространенной изданием Страна.ua.

Мдинарадзе разделяет позицию МВД и говорит, что телефонные звонки высокопоставленных должностных лиц осуществляются по защищенным линиям. Что касается экстрадиции Саакашвили, Мдинарадзе ответил, что вопрос передачи Саакашвили Грузии по-прежнему в силе и все правовые механизмы должны действовать так, как этого требует закон.

«МВД заявило, что такие звонки не осуществляются по открытым телефонным линиям и они считают этот вопрос несерьезным. Я, в принципе, согласен с МВД и не могу серьезно комментировать этот вопрос.
Что касается передачи этого конкретного человека, разумеется, этот вопрос в силе и все правовые механизмы должны действовать так, как этого требует закон. Когда человек подлежит экстрадиции с правовой точки зрения, он должен быть передан конкретной стране», - заявил Мамука Мдинарадзе.






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