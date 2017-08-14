|
Вопрос выдачи Михаила Саакашвили Грузии по-прежнему в силе - депутат
14.08.2017 14:04
Вопрос выдачи Михеила Саакашвили Грузии по-прежнему в силе, - так ответил один из лидеров «Грузинской мечты», депутат Мамука Мдинарадзе на вопрос об экстрадиции Саакашвили и аудиозаписи, распространенной изданием Страна.ua.
Мдинарадзе разделяет позицию МВД и говорит, что телефонные звонки высокопоставленных должностных лиц осуществляются по защищенным линиям. Что касается экстрадиции Саакашвили, Мдинарадзе ответил, что вопрос передачи Саакашвили Грузии по-прежнему в силе и все правовые механизмы должны действовать так, как этого требует закон.
«МВД заявило, что такие звонки не осуществляются по открытым телефонным линиям и они считают этот вопрос несерьезным. Я, в принципе, согласен с МВД и не могу серьезно комментировать этот вопрос.
Что касается передачи этого конкретного человека, разумеется, этот вопрос в силе и все правовые механизмы должны действовать так, как этого требует закон. Когда человек подлежит экстрадиции с правовой точки зрения, он должен быть передан конкретной стране», - заявил Мамука Мдинарадзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна