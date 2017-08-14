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Хухашвили: Глава МВД Грузии оказался в сложном положении
14.08.2017 15:26
Эксперт Гия Хухашвили прокомментировал аудиозапись, распространенную украинским изданием Страна.ua, в котором известные российские пранкеры (телефонные хулиганы) разыграли министра внутренних дел Грузии. По заявлению Хухашвили, мы имеем дело с двумя предположительно тяжкими преступлениями, одно - выдача государственной тайны по открытым каналам, и второе- саботаж решения судебных и следственных органов.
"Мы имеем дело с двумя предположительно тяжкими преступлениями, одно - выдача государственной тайны по открытым каналам, и второе преступление, саботаж решения судебных и следственных органов, то есть фактически отказ от исполнения со стороны неправомочного лица.
На мой взгляд, министр внутренних дел оказался в трудном положении. Невозможно быть в позе страуса, и мы не раз видели это, но, на мой взгляд, это будет неэффективно, и от этого наносится вред полностью власти"- заявил Гия Хухашвили.
Страна.ua распространила аудиозапись, в которой по утверждению известных российских "пранкеров" (телефонные хулиганы) "Вован" и "Лексуса", от имени министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с министром внутренних дел Грузии Георгием Мгебришвили говорит "Лексус". Согласно аудиозаписи, Георгий Мгебришвили обзывает нецензурными словами экс-президента, и просит украинскую сторону, не передавать его Грузии. В то же время, согласно видео, Георгий Мгебришвили говорит, что эта позиция согласована с премьер-министром Георгием Квирикашвили.
В МВД заявили, что такого телефонного разговора вообще не было, ни с министром внутренних дел Украины, ни с кем-либо еще.
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