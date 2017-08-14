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Лукашенко заявил об ухудшении отношений с Россией


14.08.2017   15:43
Президент Беларуси Александр Лукашено констатировал ухудшение отношений с Россией в контексте восстановления полноценных пограничных зон на границе. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

"У нас есть большая перед обществом задолженность по договору о Союзном государстве. Мы многое потеряли на многих направлениях. Но самое страшное заключается в том, что по некоторым вопросам мы допускаем откаты", - сказал Лукашенко.

При этом белорусский лидер отметил, что равные права для граждан его страны и РФ были поводом для гордости.

"Сегодня уже начинаем шалить на границе, пограничников россияне вывели на границу, таможенники начинают себя вести непонятно как, блокируют товары. Люди из третьих стран только через международные пункты пропуска - то есть недоверие уже к нам. В этом серьезная опасность, мы начинаем откатываться", - отметил он, добавив, что желал бы движения вперед в двухсторонних отношениях с РФ и недопущения их ухудшения.






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