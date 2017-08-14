Ника Мелия: Все государство включено в преследовании конкретного политического оппонента

14.08.2017 17:05 Пока ни одно ведомство не начало расследование в связи с аудиозаписью, распространенной порталом Страна.ua. "Национальное движение" требует установить аутентичность аудиозаписи, распространенной российскими пранкерами, и своевременно начать расследование. По заявлению Ники Мелия, МВД должно обратиться к международному экспертному бюро.



"У власти нет иного выхода, она говорит, что эта запись неаутентичная, и это не настоящая запись, поэтому они должны передать ее международному экспертному бюро. Если они не сделают, ЕНД сделает это, и все выяснится. В действительности проявился целый ряд признаков преступления. Высокие должностные лица, все государство включено в преследовании конкретного политического оппонента"- заявил Ника Мелия.



Напомним, Страна.ua распространила аудиозапись, в которой по утверждению известных российских "пранкеров" (телефонные хулиганы) "Вована" и "Лексуса", с министром внутренних дел Грузии Георгием Мгебришвили от имени министра внутренних дел Украины Арсена Авакова говорил "Лексус". Согласно аудиозаписи, Георгий Мгебришвили нецензурными словами обзывает экс-президента, и просит украинскую сторону, не передавать его Грузии. В то же время, согласно видео, Георгий Мгебришвили говорит, что эта позиция согласована с премьер-министром Георгием Квирикашвили.



В то же время в МВД заявляют, что подобного телефонного разговора не было вообще ни с министром внутренних дел, ни с каким–либо другим человеком.

















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