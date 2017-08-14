На парламентских выборах 2020 года могут одноразово убрать проходной барьер

14.08.2017 18:26 В случае договоренности с оппозицией, "Грузинская мечта" возможно, к парламентским выборам 2020 года одноразово допустит выборы без барьера.



По информации агентства "Интерпрессньюс", в правящей команде рассматривается вопрос проведения будущих выборов по-прежнему по смешанной избирательной системе, но по т.н. естественному барьеру.



В то же время, надежный источник сообщил агентству, что наряду со сторонниками у этого мнения в команде есть и противники, и все в основном зависит от договоренности с оппозицией.



Кроме того, по информации "Интерпрессньюс", члены "Грузинской мечты" в ближайшие дни планируют встречу с оппозицией, о чем будет сделано соответствующее заявление.

















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