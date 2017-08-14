КПП «Верхний Ларс» временно закрыт

14.08.2017 19:01 Дорога, ведущая к грузино-российской границе, закрыта для всех видов транспорта, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.



«По данным Национального агентства окружающей среды, в систему раннего предупреждения поступил сигнал тревоги, в связи с чем на 134-135 километрах автомобильной дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс (Дарьяльское ущелье) запрещено передвижение всех видов транспорта», — говорится в сообщении.



Главное управление МЧС по Северной Осетии заявляет, что движение остановлено из-за повышения уровня воды в реке Терек на территории Грузии.



«В связи с увеличением уровня воды в реке Терек на территории Грузии, принято решение о запрете движения по Военно-Грузинской дороге в сторону выезда из России с 15.00 тбс понедельника до нормализации обстановки», — говорится в сообщении.



По предварительной причине, подъем уровня воды в реке вызван селем, перекрывшим один из притоков Терека.



Из-за предупреждения, КПП «Верхний Ларс» также временно перестал обслуживать граждан. Сотрудники таможни были эвакуированы.















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